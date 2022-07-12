Должность Минниханова изменили с президента Татарстана на главу республики

Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменили с «президента Татарстана» на «главу республики». Об этом говорится на портале правовой информации.

В начале июня в пресс-службе регионального парламента сообщили, что закон об общих принципах организации публичной власти в российских субъектах, который запрещает руководителям регионов именоваться президентами, предусматривает переходный период, поэтому такая работа в Татарстане будет завершена до 1 января 2023 года.

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До настоящего времени Татарстан являлся единственным субъектом России, руководитель которого, по Конституции республики, именовался президентом. Однако, с 1 июня 2022 года в силу вступил федеральный закон «Об общих принципах организации публичной власти в субъектах Российской Федерации». При этом отмечается, что во время его обсуждения депутаты Госсовета Татарстана не поддержали этот законопроект.

Позже сам Рустам Минниханов заявил, что мнение республики не было учтено при принятии этого закона, но заверил, что субъект как законопослушный регион будет его исполнять.

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Фото: president.tatarstan.ru
ТЕГИ:РегионыЗаконПрезидентТатарстанРустам Минниханов
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