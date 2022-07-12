Должность Минниханова изменили с президента Татарстана на главу республики

Должность Рустама Минниханова в составе Госсовета изменили с «президента Татарстана» на «главу республики». Об этом говорится на портале правовой информации.

В начале июня в пресс-службе регионального парламента сообщили, что закон об общих принципах организации публичной власти в российских субъектах, который запрещает руководителям регионов именоваться президентами, предусматривает переходный период, поэтому такая работа в Татарстане будет завершена до 1 января 2023 года.