В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса

Измененный титул руководителя республики будет соответствовать титулу президента в арабском и ряде других восточных языков. Как сообщил председатель Комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин в беседе с «Татар.Информ», такой подход отразит исторические, культурные и национальные особенности республики.

При этом действующий глава Татарстана Рустам Минниханов будет по-прежнему именоваться президентом республики, так как «граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты».

Предполагается, что изменения внесут во вторую главу и 89 статью конституции Татарстана. Законопроект будет согласован до конца недели.

