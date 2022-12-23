В Татарстане предложили переименовать президента республики в раиса

Президиум комитета Госсовета Татарстана предложил переименовать главу республики в «Главу — Раиса Республики Татарстан» (сокращенно — «Раис Республики Татарстан»). Парламент внес соответствующий законопроект.

Должность Минниханова изменили с президента Татарстана на главу республики

Измененный титул руководителя республики будет соответствовать титулу президента в арабском и ряде других восточных языков. Как сообщил председатель Комитета Госсовета Татарстана по госстроительству и местному самоуправлению Альберт Хабибуллин в беседе с «Татар.Информ», такой подход отразит исторические, культурные и национальные особенности республики.

При этом действующий глава Татарстана Рустам Минниханов будет по-прежнему именоваться президентом республики, так как «граждане голосовали за него как за кандидата именно в президенты».

Предполагается, что изменения внесут во вторую главу и 89 статью конституции Татарстана. Законопроект будет согласован до конца недели.

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Фото: gossov.tatarstan.ru
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