Вызов дипломата в МИД Ирана прошел в дружественной атмосфере

Встреча российского представителя в МИД Ирана прошла в «дружественной атмосфере», пишет РБК со ссылкой на источник в посольстве России в Тегеране.

Иран выразил России протест из-за ситуации с островами Абу-Муса

Иран попросил передать российской стороне его позицию по спорным с ОАЭ островам. Также подтвердил глубокие многоплановые отношения с российской стороной.

«Сегодня запланировано подписание знакового соглашения между ЕАЭС и Ираном о свободной торговле. Проектов много», — сообщили в российской дипмиссии.

Ранее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ в Иране, чтобы выразить ему протест из-за поддержки Москвой заявления по поводу спорных с ОАЭ островов, напоминает «Радиоточка НСН».


Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОАЭИранРоссия

Горячие новости

Все новости

партнеры