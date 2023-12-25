Вызов дипломата в МИД Ирана прошел в дружественной атмосфере
Встреча российского представителя в МИД Ирана прошла в «дружественной атмосфере», пишет РБК со ссылкой на источник в посольстве России в Тегеране.
Иран попросил передать российской стороне его позицию по спорным с ОАЭ островам. Также подтвердил глубокие многоплановые отношения с российской стороной.
«Сегодня запланировано подписание знакового соглашения между ЕАЭС и Ираном о свободной торговле. Проектов много», — сообщили в российской дипмиссии.
Ранее МИД Ирана вызвал временного поверенного в делах РФ в Иране, чтобы выразить ему протест из-за поддержки Москвой заявления по поводу спорных с ОАЭ островов, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru