Иран выразил России протест из-за ситуации с островами Абу-Муса

Временного поверенного в делах РФ в Иране вызвали в МИД страны после итогового заявления участников Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства исламской республики.

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Вызов связан с ситуацией вокруг островов Абу-Мурса в Персидском заливе. Они являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

«Правительство Исламской Республики Иран отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые», – заявили в МИД страны.

Евросоюз 11 декабря ввел новые санкции против Ирана. Брюссель полагает, что Тегеран оказывает военную помощь Москве, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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