Иран выразил России протест из-за ситуации с островами Абу-Муса
Временного поверенного в делах РФ в Иране вызвали в МИД страны после итогового заявления участников Российско-арабского форума сотрудничества (РАФС), говорится в сообщении на сайте внешнеполитического ведомства исламской республики.
Вызов связан с ситуацией вокруг островов Абу-Мурса в Персидском заливе. Они являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).
«Правительство Исламской Республики Иран отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые», – заявили в МИД страны.
Евросоюз 11 декабря ввел новые санкции против Ирана. Брюссель полагает, что Тегеран оказывает военную помощь Москве, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru