Иран выразил России протест из-за ситуации с островами Абу-Муса

Вызов связан с ситуацией вокруг островов Абу-Мурса в Персидском заливе. Они являются предметом территориального спора между Ираном и Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ).

«Правительство Исламской Республики Иран отвергает любые претензии какой-либо стороны в этом отношении как неприемлемые», – заявили в МИД страны.

Евросоюз 11 декабря ввел новые санкции против Ирана. Брюссель полагает, что Тегеран оказывает военную помощь Москве, передает «Радиоточка НСН».

