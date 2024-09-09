Лавров: Россия не закрывает двери для Запада, у нее остается ООН
Россия не закрывала дверей для общения с Западом, она делает это с помощью ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
При этом министр призвал организацию «вести себя прилично» и не использовать трибуну для бесконечных обвинений и лжи, а наоборот – для «поиска баланса интересов».
В качестве «хорошего примера» Лавров привел Большую двадцатку (G20), где также представлены страны БРИКС. По его мнению, в этом объединении прослеживается хороший баланс: примерно 10 стран продвигают западную политику, а остальные придерживаются философии БРИКС.
Ранее Лавров заявил, что в украинском конфликте речь идет не о территориях, а о правах русских людей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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