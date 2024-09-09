При этом министр призвал организацию «вести себя прилично» и не использовать трибуну для бесконечных обвинений и лжи, а наоборот – для «поиска баланса интересов».

В качестве «хорошего примера» Лавров привел Большую двадцатку (G20), где также представлены страны БРИКС. По его мнению, в этом объединении прослеживается хороший баланс: примерно 10 стран продвигают западную политику, а остальные придерживаются философии БРИКС.

Ранее Лавров заявил, что в украинском конфликте речь идет не о территориях, а о правах русских людей, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

