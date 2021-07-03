Явлинский впервые отказался баллотироваться в депутаты Госдумы
Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах депутатов Госдумы, говорится в официальном Telegram-канале съезда партии.
«Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании», - говорится в сообщении.
Ранее Явлинский был неизменным лидером общефедерального списка партии на выборах в Госдуму. В настоящее время съезд проходит в закрытом режиме.
Напомним, в соответствии с решением ЦИК РФ, выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования, который продлится с 17 по 19 сентября.
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