Явлинский впервые отказался баллотироваться в депутаты Госдумы

Председатель федерального политкомитета «Яблока» Григорий Явлинский решил не выдвигать свою кандидатуру на выборах депутатов Госдумы, говорится в официальном Telegram-канале съезда партии.

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«Григорий Явлинский объявил, что не будет баллотироваться в депутаты Госдумы, но примет активное участие в избирательной кампании», - говорится в сообщении.

Ранее Явлинский был неизменным лидером общефедерального списка партии на выборах в Госдуму. В настоящее время съезд проходит в закрытом режиме.

Напомним, в соответствии с решением ЦИК РФ, выборы депутатов Госдумы состоятся в единый день голосования, который продлится с 17 по 19 сентября.

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ФОТО: Facebook/yavlinsky.yabloko
ТЕГИ:ГосдумаВыборыЯблокоПартия "яблоко"Григорий Явлинский
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