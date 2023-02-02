Экс-советник президента США одобрил удары Украины по территории РФ

В разговоре с пранкерами Болтон давал собеседнику советы о том, какие объекты лучше всего атаковать украинской армии. Удары по территории РФ американский чиновник назвал "законной самообороной".

Болтон посоветовал "Порошенко" обратить внимание на объекты в Донбассе. Атака по территории РФ может подорвать боеспособность российской армии, полагает бывший советник.



Накануне Reuters сообщил о намерении Вашингтона предоставить Киеву вооружения на 2,2 миллиарда долларов. Помимо прочего, речь идет о ракетах ATACMS, способных доставать до целей на расстоянии до 300 километров.

