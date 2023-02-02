Экс-советник президента США одобрил удары Украины по территории РФ
Бывший советник президента США Джон Болтон заявил, что украинская армия "имеет полное право" наносить удары по территории России, сообщает Life.ru.
Своими откровениями высокопоставленный чиновник поделился в разговоре с пранкерами Владимиром Кузнецовым и Алексеем Столяровым, более известными как Вован и Лексус. Экс-советник президента США думал, что общается с бывшим президентом Украины Петром Порошенко.
В разговоре с пранкерами Болтон давал собеседнику советы о том, какие объекты лучше всего атаковать украинской армии. Удары по территории РФ американский чиновник назвал "законной самообороной".
Болтон посоветовал "Порошенко" обратить внимание на объекты в Донбассе. Атака по территории РФ может подорвать боеспособность российской армии, полагает бывший советник.
Накануне Reuters сообщил о намерении Вашингтона предоставить Киеву вооружения на 2,2 миллиарда долларов. Помимо прочего, речь идет о ракетах ATACMS, способных доставать до целей на расстоянии до 300 километров.
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