СМИ: США могут передать Киеву ракеты большей дальности
Власти Соединенных Штатов готовят очередной пакет военной помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.
По их словам, в него впервые могут войти ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение.
Агентство не уточняет, о каких именно боеприпасах идет речь.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Киеву самолеты и ракеты большой дальности. С таким заявлением он выступил после положительного решения Вашингтона о поставке Украине танков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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