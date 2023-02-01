СМИ: США могут передать Киеву ракеты большей дальности

Власти Соединенных Штатов готовят очередной пакет военной помощи Киеву на сумму 2,2 млрд долларов, сообщает Reuters со ссылкой на двух американских чиновников.

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По их словам, в него впервые могут войти ракеты большей дальности, а также другие боеприпасы и вооружение.

Агентство не уточняет, о каких именно боеприпасах идет речь.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Запад должен поставить Киеву самолеты и ракеты большой дальности. С таким заявлением он выступил после положительного решения Вашингтона о поставке Украине танков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Официальный сайт президента Украины Владимира Зеленского
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