В офисе Зеленского предрекли удары по Москве, Петербургу и Екатеринбургу

По словам Подоляка, в России неизбежна «внутренняя эскалация» конфликта и атаки на «изнеженные» города, «которые думали, что живут в другой реальности».

«Почему, кем и зачем [будут наноситься удары] — это мы не можем обсуждать, у нас недостаток публичной информации», — заявил советник.

Подоляк отметил, что Украина не наносит удары по России. Прогнозируемая эскалация станет «внутренней проблемой» РФ.

Ранее в Кремле заявили, что обстрелы российской территории, в том числе Крыма, со стороны Украины могут вывести конфликт на новый уровень, напоминает Ura.ru.

«Это чрезвычайно опасно. Это будет означать вывод конфликта на новый уровень. И не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейской безопасности», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

