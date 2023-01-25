В офисе Зеленского предрекли удары по Москве, Петербургу и Екатеринбургу
Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил о возможных ударах по Москве, Санкт-Петербургу и Екатеринбургу. Фрагмент интервью советника опубликован в Telegram-канале «Политика страны».
По словам Подоляка, в России неизбежна «внутренняя эскалация» конфликта и атаки на «изнеженные» города, «которые думали, что живут в другой реальности».
«Почему, кем и зачем [будут наноситься удары] — это мы не можем обсуждать, у нас недостаток публичной информации», — заявил советник.
Подоляк отметил, что Украина не наносит удары по России. Прогнозируемая эскалация станет «внутренней проблемой» РФ.
Ранее в Кремле заявили, что обстрелы российской территории, в том числе Крыма, со стороны Украины могут вывести конфликт на новый уровень, напоминает Ura.ru.
«Это чрезвычайно опасно. Это будет означать вывод конфликта на новый уровень. И не будет сулить ничего хорошего с точки зрения европейской безопасности», — отмечал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
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