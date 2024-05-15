«Нереальные ставки»: Заявление Чехии о переговорах по Украине связали с успехами ВС РФ

«Это мнение непопулярно, удивлен, что это сказал президент Чехии. Все популярнее становится идея мира и переговоров среди населения, в обществах, но западноевропейские, скандинавские, прибалтийские элиты воевали бы до конца… Сюда относится и Чехия. В прессе чувствуется разочарование, но политическая элита все равно говорит о том, что нельзя сделать так, чтобы Россия выиграла. Заявление Павла связано с успехами России на Харьковском направлении. Это началось с осени прошлого года, когда было ясно, что контрнаступление ВСУ не получилось. Ставки со стороны Евросоюза нереальные, на ситуацию нужно смотреть реально и начинать разговоры о том, как закончить военную фазу этого конфликта», - сказал Штир.

Он отметил, что Петр Павел, как отставной генерал, понимает, что Украина не сможет победить Россию с той помощью, которую она сейчас получает от западных партнеров.

«Он, как бывший генерал, понимает, что выиграть при такой помощи невозможно… Но политические цели Запада не достигнуты – они хотят ослабить Россию, несмотря на то, что Украина умирает. При этом западный блок не готов признать, что некоторые регионы Украина потеряла, они не готовы на переговоры, они хотят лучшие условия. Они хотят воевать до последнего украинца», - резюмировал собеседник НСН.

В марте Петр Павел заявлял, что после вклада Норвегии финансирование чешской инициативы по закупке боеприпасов для Украины было полностью обеспечено. Тогда он отмечал, что в закупке 800 тысяч единиц артиллерийских боеприпасов в итоге примут участие 18 стран.

Ранее начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что ситуация для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Харьковской области становится критической. По его словам, Киеву будет сложно перенаправить части ВСУ к Харьковской области, так как они сконцентрированы в других районах. Он добавил, в этом плане Киев «использовал все, что было», передает «Радиоточка НСН».

