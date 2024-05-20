«Нелегитимный самозванец»: Полномочия Зеленского истекли 20 мая
Придя к власти в мае 2019 года, Владимир Зеленский обещал мирное урегулирование конфликта на Донбассе, однако по истечению пяти лет лишь усугубил ситуацию.
С 20 мая Владимир Зеленский перестал быть легитимным президентом Украины, поскольку срок его полномочий истек. Согласно Конституции страны, 31 марта 2024 года должны были пройти выборы нового главы государства, однако в Киеве полагают, что военное положение дает юридические основания для их отмены.
Летом 2023 года власти также отменили выборы в Верховную раду, запланированные на октябрь. В ноябре 2023 года главы фракций Верховной Рады подписали меморандум, согласно которому выборы можно провести только после того, как в стране закончатся боевые действия.
ЗАБЫЛИ О КОНСТИТУЦИИ
Вместе с тем Конституция Украины не запрещает проведение президентских выборов, без исключений предусматривая, что их необходимо проводить в последнее воскресенье марта в год истечения президентского срока.
В 2023 году западные партнеры Киева призывали все же провести выборы. В мае 2023 года спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс говорил об организации свободных и честных выборов, напоминая, что демократия без этого невозможна.
Схожую точку зрения представил в августе 2023 года в ходе визита в Киев американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, гражданам США важно увидеть, что Украина, которая в прошлом была коррумпированной страной, изменилась.
Сам Зеленский в августе 2023 года уверял, что хочет провести выборы. Однако для этого помимо внесения правок в законодательство, по его мнению, необходима дополнительная поддержка Запада в размере пяти миллиардов долларов. Он также призывал к присутствию международных наблюдателей и проведению выборов для граждан страны, проживающих с начала спецоперации в Европе. В декабре 2023 года также звучали сообщение, что Зеленский готов к голосованию, однако сами украинцы якобы считают проведение выборов в моменте «опасным и бессмысленным»,
При этом в феврале 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже называла проведение выборов внутренним делом Украины. В Госдепартаменте США аналогично заявляли, что вопрос проведения выборов может быть решен только украинским народом.
Как заявлял лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, с 1 апреля 2024 года Зеленский нелегитимно находится на посту главы государства. По мнению французского политика, отмена выборов вызвана тем, что на Украине возрастает негативное отношение к Зеленскому и конфликту с Россией.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предполагал, что Зеленский может не сохранить свой пост до 20 мая.
«Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может нам и не потребуется ничего признавать», — сообщал он.
Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай сказал, что легитимность Зеленского должны определять правовая и политическая системы Украины, и добавил, что в конституции страны прописаны разные варианты.
«Если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны их подписывать в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный. Но ответить на этот вопрос должна политическая и правовая система Украины», - высказался Путин.
ПУСТЫЕ ОБЕЩАНИЯ
В свою очередь спикер Верховной рады Руслан Стефанчук еще в феврале 2024 года сообщал, что Зеленский останется на посту и будет исполнять обязанности до инаугурации нового главы государства.
При этом украинские СМИ со ссылкой на исследование социологической группы «Рейтинг» в начале апреля 2024 года сообщали, что уровень доверия граждан Украины президенту страны резко упал. Отмечалось, что полностью Зеленскому доверяют только 22% респондентов, и скорее доверяют 41% опрошенных.
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров в своем Telegram-канале написал, что Зеленский после истечения срока его полномочий станет нелегитимным самозванцем. При этом нормативно-правовые акты, изданные ими, не будут иметь законной силы.
Одновременно с этим экс-президент Украины Петр Порошенко весной 2024 года заявлял о намерении вновь принять участие в ближайшей президентской гонке, когда бы она не состоялась. Одновременно в интервью каналу Al Jazeera он отмечал, что для проведения выборов Киеву важно добиться успеха в боевых действиях.
Народный депутат от фракции «Слуга народа» Марьяна Безуглая предполагала, что если бы пять лет назад президентом вновь стал Порошенко, а не Зеленский, российская спецоперация не состоялась бы.
В рамках предвыборной кампании 2019 года Зеленский обещал мирное урегулирование конфликта на Донбассе, а также ассоциацию с ЕС. Однако не смог выполнить обещания.
«Следующие пять лет я сделаю все, чтобы украинцы не плакали», - заявлял он в ходе инаугурационной речи, вступая в должность президента 20 мая 2019 года.
В мае 2024 года издание The Washington Post уже сообщало о то, что глава Украины после истечения срока его полномочий в качестве президента будет уязвим для критики, в том числе из-за существенного влияния главы президентского офиса Андрея Ермака. СМИ акцентирует внимание на том, что близость Ермака к главе государства и влияние на него «вызывает шквал критики, так как он недемократическим путем консолидировал власть в офисе президента.
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