ЗАБЫЛИ О КОНСТИТУЦИИ

Вместе с тем Конституция Украины не запрещает проведение президентских выборов, без исключений предусматривая, что их необходимо проводить в последнее воскресенье марта в год истечения президентского срока.

В 2023 году западные партнеры Киева призывали все же провести выборы. В мае 2023 года спикер Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс говорил об организации свободных и честных выборов, напоминая, что демократия без этого невозможна.

Схожую точку зрения представил в августе 2023 года в ходе визита в Киев американский сенатор-республиканец Линдси Грэм. По его словам, гражданам США важно увидеть, что Украина, которая в прошлом была коррумпированной страной, изменилась.

Сам Зеленский в августе 2023 года уверял, что хочет провести выборы. Однако для этого помимо внесения правок в законодательство, по его мнению, необходима дополнительная поддержка Запада в размере пяти миллиардов долларов. Он также призывал к присутствию международных наблюдателей и проведению выборов для граждан страны, проживающих с начала спецоперации в Европе. В декабре 2023 года также звучали сообщение, что Зеленский готов к голосованию, однако сами украинцы якобы считают проведение выборов в моменте «опасным и бессмысленным»,

При этом в феврале 2024 года глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен уже называла проведение выборов внутренним делом Украины. В Госдепартаменте США аналогично заявляли, что вопрос проведения выборов может быть решен только украинским народом.

Как заявлял лидер французской партии «Патриоты», кандидат на выборах в Европарламент Флориан Филиппо, с 1 апреля 2024 года Зеленский нелегитимно находится на посту главы государства. По мнению французского политика, отмена выборов вызвана тем, что на Украине возрастает негативное отношение к Зеленскому и конфликту с Россией.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров предполагал, что Зеленский может не сохранить свой пост до 20 мая.

«Что касается 20 мая, что будет 21 мая, давайте доживем до этого. Может нам и не потребуется ничего признавать», — сообщал он.

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам визита в Китай сказал, что легитимность Зеленского должны определять правовая и политическая системы Украины, и добавил, что в конституции страны прописаны разные варианты.

«Если дело дойдет до подписания каких-то документов, конечно, мы должны их подписывать в такой судьбоносной области с легитимными властями, это факт очевидный. Но ответить на этот вопрос должна политическая и правовая система Украины», - высказался Путин.

