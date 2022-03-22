«Вырывают язык»: Небензя о ликвидации присутствия российских СМИ в мире
В мире идет ликвидация российского присутствия в СМИ, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя телеканалу «Россия 24».
По его словам, России запрещают высказывать точку зрения, отрезают от каналов общения, «вырывают язык».
Также Небензя объяснил, почему Россию не получится лишить членства в Совете безопасности ООН. По его словам, это невозможно по Уставу ООН.
Накануне Роскомнадзор еще раз призвал корпорацию Google прекратить ограничивать на YouTube каналы российских СМИ и другие отечественные ресурсы. В противном случае контролирующее ведомство пригрозило применить «меры технологического воздействия».
Ведомство зафиксировало 54 факта применения YouTube ограничений в отношении российских каналов.
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