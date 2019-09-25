Выпускники «школы губернаторов» возглавили два комитета Совфеда

25 сентября 201919:00

Выпускники «школы губернаторов» Лилия Гумерова и Николай Журавлев возглавили комитеты в Совете Федерации, пишет ТАСС. Гендиректор АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Комиссаров поприветствовал выход подопечных проекта на новый, уже федеральный уровень.

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«Они оба имеют профильное образование, много лет отдали финансовой и образовательной сферам. Обучаясь на первом потоке программы кадрового резерва ВШГУ, показали хорошие результаты и высокий уровень своих компетенций», — отметил Комиссаров.

Напомним, Лилия Гумерова возглавит в Совфеде комитет по образованию. Ранее она была участницей программы подготовки кадрового резерва РАНХиГС и администрации президента – школы «будущих губернаторов». Гумерова является членом Совета Федерации с 2014 года.

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