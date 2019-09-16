Не надо бронзоветь. Памфилова раскрыла секрет успеха в политике

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова считает неправильным определять качество политиков в зависимости от их пола. Об этом она заявила в эфире НСН.

«Я никогда не делила и сейчас не делю политиков на женщин и мужчин. Я считаю, что независимо от пола, ты должен быть сильной личностью – иметь свои принципы, уметь их отстаивать, проявлять твёрдость, когда необходимо. В то же время, не надо бронзоветь, уметь чувствовать беду, проблемы каждого человека. Тут сложно разделять по половому признаку. Есть разные женщины, разные мужчины в том числе, в политике. Поэтому, я бы больше говорила о качестве личности. Что касается меня, то с одной стороны я эмоциональная, с другой – могу быть жёсткой, когда это необходимо. О себе трудно говорить», - отметила глава ЦИК.