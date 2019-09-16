Не надо бронзоветь. Памфилова раскрыла секрет успеха в политике
Председатель ЦИК прокомментировала НСН результаты исследования ВЦИОМ о сильных и слабых сторонах женщин-политиков.
Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова считает неправильным определять качество политиков в зависимости от их пола. Об этом она заявила в эфире НСН.
«Я никогда не делила и сейчас не делю политиков на женщин и мужчин. Я считаю, что независимо от пола, ты должен быть сильной личностью – иметь свои принципы, уметь их отстаивать, проявлять твёрдость, когда необходимо. В то же время, не надо бронзоветь, уметь чувствовать беду, проблемы каждого человека. Тут сложно разделять по половому признаку. Есть разные женщины, разные мужчины в том числе, в политике. Поэтому, я бы больше говорила о качестве личности. Что касается меня, то с одной стороны я эмоциональная, с другой – могу быть жёсткой, когда это необходимо. О себе трудно говорить», - отметила глава ЦИК.
Элла Памфилова вошла в тройку самых известных женщин в политике вместе с председателем Совета Федерации Валентиной Матвиенко и Ириной Хакамадой. Это показал опрос ВЦИОМ. 78% респондентов положительно отнеслись к женщинам, которые идут в политику.
Среди недостатков женщин-политиков опрошенные чаще всего называли мягкость характера и эмоциональность. Преимуществами представительниц слабого пола в политике участники соцопроса считают близость к людям, развитую интуицию, мудрость, доброту и рассудительность.
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