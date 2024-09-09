Выпуск российских беспилотников наладят в Узбекистане

Глава российского правительства Михаил Мишустин в ходе заседания совместной комиссии на уровне премьер-министров России и Узбекистана заявил, что Россия предложила запустить производство гражданских беспилотников в Узбекистане. Об этом сообщило издание РБК.

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Кроме того, в Узбекистане будут выпускаться компоненты гражданских беспилотников. Также в Узбекистане планируется создать российское предприятие в отрасли железнодорожного машиностроения.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Узбекистан подпишут документы по созданию в республике АЭС малой мощности.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Михаил МишустинБеспилотникиПроизводствоУзбекистанРоссия

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