Выпуск российских беспилотников наладят в Узбекистане

Кроме того, в Узбекистане будут выпускаться компоненты гражданских беспилотников. Также в Узбекистане планируется создать российское предприятие в отрасли железнодорожного машиностроения.

Ранее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что Россия и Узбекистан подпишут документы по созданию в республике АЭС малой мощности.

