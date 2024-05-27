Путин: В вузах России обучаются свыше 63 тысяч студентов из Узбекистана

В ходе переговоров с лидером Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым продолжились в расширенном составе, он указал, что в вузах РФ обучаются свыше 63 тысяч узбекских студентов.

«Порядка 14 тысяч человек обучаются у нас на безвозмездной основе», - отметил российский лидер.

Ранее в Москве был арестован студент МГУ, уроженец Одессы, по подозрению в сборе средств для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

