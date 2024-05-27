Россия и Узбекистан подпишут документы по созданию в республике АЭС

До этого Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах. Отмечается, что министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.

Ранее Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заявил, что Москва готова увеличить объемы экспорта газа в страну, передает «Радиоточка НСН».

