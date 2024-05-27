Россия и Узбекистан подпишут документы по созданию в республике АЭС
Россия и Узбекистан подпишут документы по созданию в республике АЭС малой мощности, сообщил президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече со своим российским коллегой Владимиром Путиным.
Он отметил, что этот вопрос давно обсуждается на уровне экспертов, на данный момент стороны пришли к выводу, что необходимо ускорить реализацию проекта.
До этого Казахстан и Россия подписали соглашение о строительстве угольных ТЭЦ в трех областных центрах. Отмечается, что министерством энергетики Казахстана подписано соглашение между министерствами энергетики Республики Казахстан и Российской Федерации о сотрудничестве по проектам строительства ТЭЦ в городах Кокшетау, Семей и Усть-Каменогорск.
Ранее Владимир Путин на переговорах с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиеевым заявил, что Москва готова увеличить объемы экспорта газа в страну, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru