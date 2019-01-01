США затевают, Китай догоняет. Нужна ли России трехсторонняя ядерная сделка

Представители Соединенных Штатов и России обсудят на переговорах в Женеве 16 июля возможность трехстороннего договора по контролю за ядерным оружием с участием Китая. Об этом агентству Reuters сообщили высокопоставленные американские представители, пожелавшие остаться анонимными.

По их информации, готовность Китая участвовать в трехстороннем договоре с Россией и США пока под вопросом, и успехом завтрашней встречи можно будет считать понимание планов Москвы относительно договоренностей с Пекином. Американскую делегацию возглавит заместитель Госсекретаря США Джон Салливан, а российскую – замглавы МИД РФ Сергей Рябков, уточнили источники.

«Нам действительно кажется, что постучав по дереву, мы подошли к тому моменту, когда можем попытаться вновь начать [дискуссии]. Я говорю "постучав по дереву", потому что мы, к сожалению, всегда в одном инциденте от срыва [переговоров]», — сказал один из американских представителей.

Ранее о трехсторонней сделке по ограничению ядерного оружия говорил президент Штатов Дональд Трамп. Не высказывая каких-либо конкретных предложений, он допустил, что это будет договор «нового поколения» между тремя странами, включающий в себя все типы ядерного оружия.

Однако Китай может не согласиться участвовать в новом договоре, разработкой которого собираются заняться США, ранее отметил в эфире НСН замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов.