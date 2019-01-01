США затевают, Китай догоняет. Нужна ли России трехсторонняя ядерная сделка
Собеседники НСН обсудили возможность трехстороннего договора по контролю за ядерным оружием между Россией, США и Китаем.
Представители Соединенных Штатов и России обсудят на переговорах в Женеве 16 июля возможность трехстороннего договора по контролю за ядерным оружием с участием Китая. Об этом агентству Reuters сообщили высокопоставленные американские представители, пожелавшие остаться анонимными.
По их информации, готовность Китая участвовать в трехстороннем договоре с Россией и США пока под вопросом, и успехом завтрашней встречи можно будет считать понимание планов Москвы относительно договоренностей с Пекином. Американскую делегацию возглавит заместитель Госсекретаря США Джон Салливан, а российскую – замглавы МИД РФ Сергей Рябков, уточнили источники.
«Нам действительно кажется, что постучав по дереву, мы подошли к тому моменту, когда можем попытаться вновь начать [дискуссии]. Я говорю "постучав по дереву", потому что мы, к сожалению, всегда в одном инциденте от срыва [переговоров]», — сказал один из американских представителей.
Ранее о трехсторонней сделке по ограничению ядерного оружия говорил президент Штатов Дональд Трамп. Не высказывая каких-либо конкретных предложений, он допустил, что это будет договор «нового поколения» между тремя странами, включающий в себя все типы ядерного оружия.
Однако Китай может не согласиться участвовать в новом договоре, разработкой которого собираются заняться США, ранее отметил в эфире НСН замруководителя Центра социально-экономических исследований Китая Института Дальнего Востока РАН Павел Каменнов.
«Принципиальная позиция Китая по вопросам разоружения заключается в том, что для начала реальное разоружение должны показать две самые мощные в мире державы – Россия и США. А Китай находится в положении "догоняющего", поэтому он не принимает участия в переговорах по разоружению», — отметил собеседник НСН.
Не гарантирована и готовность России пойти на трехсторонний договор по контролю за ядерным вооружением. Первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по обороне Александр Шерин заявил НСН, переговоры Вашингтона и Москвы по разоружению возможны после отмены антироссийских санкций.
«Если Россия приглашается для проведения переговоров с США, необходимо вернуться к “нулевой отметке”. Это значит, что международные – экономические и политические – отношения с Россией должны вернуться на отметку 2012-2013 года. Соответственно, должны быть отменены экономические санкции в отношении России, отечественных компаний и граждан. В противном случае переговоры будут похожи на то, что один человек, воткнув нож в другого, предлагает ему потом побегать на дистанции. Так не бывает. А мы с США сейчас на разных позициях, чтобы садиться за стол переговоров. Как с ними можно говорить, когда эта страна параллельно рассматривает возможность введения новых санкций в отношении РФ? Нам надо не бояться обозначать свою позицию», — сказал парламентарий.
Напомним, что в 2014 году США, Евросоюз и ряд других стран не признали результаты референдума в Крыму, где 96,77% проголосовали за присоединение полуострова к России, и ввели против Москвы экономические санкции, которые ежегодно обновляются.
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