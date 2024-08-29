Адвокат Дурова заявил, что обвинения против него являются абсурдными
29 августа 202402:31
Обвинения в адрес создателя Telegram Павла Дурова являются абсурдными, сообщает AFP со ссылкой на адвоката миллиардера Давида-Оливье Камински.
По его словам, мессенджер не нарушает правила работы соцсетей. Правозащитник отметил, что Telegram соответствует стандартам других социальных сетей, модерируется и «во всех отношениях соответствует европейским правилам в области цифровых технологий».
Дурова обвинили в соучастии в распространении детского порно, обороте наркотиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru