«Выглядит бодро». Путин похвалил Байдена за профессионализм

«Образ Байдена, который рисует пресса, включая российскую, ничего общего с действительностью не имеет - он полностью в материале. Байден выглядит бодро, мы с ним разговаривали два с половиной часа», - заявил российский президент.

Также он заявил, что лидеры двух стран смогли друг друга понять по ключевым позициям.

Саммит Россия-США прошел на женевской вилле Ла Гранж 16 июня. Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества, противодействия кибератакам и ядерного разоружения.

Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в чем европейцам стоило бы поучиться у Байдена в отношении России.

