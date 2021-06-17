«Выглядит бодро». Путин похвалил Байдена за профессионализм
Российский президент Владимир Путин назвал своего коллегу из США Джо Байдена профессионалом и заявил, что с ним «нужно очень внимательно работать, чтобы ничего не пропустить». Его слова передает РИА Новости.
«Образ Байдена, который рисует пресса, включая российскую, ничего общего с действительностью не имеет - он полностью в материале. Байден выглядит бодро, мы с ним разговаривали два с половиной часа», - заявил российский президент.
Также он заявил, что лидеры двух стран смогли друг друга понять по ключевым позициям.
Саммит Россия-США прошел на женевской вилле Ла Гранж 16 июня. Стороны обсудили вопросы международного сотрудничества, противодействия кибератакам и ядерного разоружения.
Ранее немецкий политолог Александр Рар в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» рассказал, в чем европейцам стоило бы поучиться у Байдена в отношении России.
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