«Радио Свобода» подало жалобу на Россию в ЕСПЧ
Московское бюро «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) подало жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, сообщается на официальном сайте СМИ.
В заявлении указано, что московское отделение радиовещательной организации просит приостановить исполнение 520 «административных протоколов» в отношении средства массовой информации, сообщает ТАСС.
Напомним, что на основе недавно принятого закона о штрафах для иноагентов из-за отсутствия соответствующей маркировки это средство массовой информации было оштрафовано на сумму более 53 миллионов рублей.
Ранее Совет Федерации одобрил закон, обязывающий и кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, информировать общество о своем статусе иностранного агента.
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