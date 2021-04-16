«Радио Свобода» подало жалобу на Россию в ЕСПЧ

Московское бюро «Радио Свобода» (признано в РФ СМИ-иноагентом) подало жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) против России, сообщается на официальном сайте СМИ.

В заявлении указано, что московское отделение радиовещательной организации просит приостановить исполнение 520 «административных протоколов» в отношении средства массовой информации, сообщает ТАСС.

Напомним, что на основе недавно принятого закона о штрафах для иноагентов из-за отсутствия соответствующей маркировки это средство массовой информации было оштрафовано на сумму более 53 миллионов рублей.

Ранее Совет Федерации одобрил закон, обязывающий и кандидатов на выборные должности, получающих зарубежное финансирование, информировать общество о своем статусе иностранного агента.

