Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября
18 июня 202114:29
Голосовать на выборах в Госдуму можно будет в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Такое решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, обсуждений с экспертами. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. По ее словам, сегодня в приоритете здоровье наших граждан.
Ранее с выборами в Госдуму связали задержание депутата Максима Резника.
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18 июня 2021
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru