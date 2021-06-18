Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября

В России за сутки выявили максимум новых случаев заражения COVID-19 c 1 февраля Песков: Путину ежедневно докладывают о ситуации с коронавирусом в России В Ялте из-за сильного дождя и подтоплений введён режим ЧС Кремль переадресовал вопрос о возобновлении авиасообщения с Турцией в оперштаб Опрос: Почти каждый второй клиент банков оформляет кредитки «на всякий случай»