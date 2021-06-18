Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября

Голосовать на выборах в Госдуму можно будет в течение трех дней: с 17 по 19 сентября. Такое решение было принято с учетом рекомендаций Роспотребнадзора, опросов общественного мнения, обсуждений с экспертами. Об этом сообщила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Панфилова. По ее словам, сегодня в приоритете здоровье наших граждан.

Ранее с выборами в Госдуму связали задержание депутата Максима Резника.


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