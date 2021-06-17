Политические репрессии? Обыски у депутата Резника связали с выборами в Госдуму

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский не верит, что его коллега Максим Резник может быть замешан в деле с наркотиками.

Депутата петербургского парламента, члена фракции «Партии Роста» Максима Резника допросят в Следственном комитете по делу о наркотиках в статусе подозреваемого, рассказал «Фонтанке» близкий к следствию источник. Ранее Резник фигурировал в деле как свидетель.

С утра в квартире депутата, на его даче и у его матери прошли обыски. В квартире, где на карантине из-за коронавируса находилась супруга политика, изъяли кулинарные весы и ключи от банковской ячейки. После обыска депутата — он находился на даче в Ленинградской области — повезли на допрос в Следственный комитет на набережной реки Мойки.

Гудков не готов становиться символом, как Немцов и Навальный

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал очевидным тот факт, что Резник, известный своими оппозиционными высказываниями, не стал бы ввязываться в историю, связанную с наркотиками.

«Здесь прямая связь и с выборами в Госдуму, и с политической деятельностью. Ни один оппозиционный политик, знающий, что он под лупой и под прицелом, не станет связываться с наркотиками. На мой взгляд, это очевидно. Это связано с его политической позицией. Он очень жестко критикует то президента Путина, то губернатора Беглова. Все время подчеркивает свою неизменную поддержку Алексея Навального. И стремится участвовать в следующих выборах, которые будут в сентябре. Я предполагаю, что это связано именно с этим. Есть опасения, что его статус может реально измениться, ему могут по такой дорожке и обвинения предъявить со всеми вытекающими последствиями», - отметил он.

Собеседник НСН отметил, что случай, когда оппозиционный кандидат заявляет об участии в Госдуму и затем становится объектом преследования, далеко не первый.

Экс-директор «Открытой России» Пивоваров арестован

«Мы прекрасно знаем, как это все происходит в последнее время. По странному совпадению те люди из оппозиции, которые заявляют об участии в выборах, становятся объектом преследования, на них заводят административные и уголовные дела. Это называется политическими репрессиями», - подчеркнул Вишневский.

Резник около десяти лет работает депутатом Заксобрания Санкт-Петербурга. Изначально он представлял партию «Яблоко», будучи при этом главой ее регионального отделения. Однако в 2012 году у него возник конфликт с соратниками, который привел к исключению Резника из «Яблока». В 2016 году он был избран по списку «Партии Роста».

В главном следственном управлении СК по Санкт-Петербургу от комментариев по делу Резника отказались.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:Санкт-ПетербургСледственный Комитет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры