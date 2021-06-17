Политические репрессии? Обыски у депутата Резника связали с выборами в Госдуму

Депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Борис Вишневский в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» назвал очевидным тот факт, что Резник, известный своими оппозиционными высказываниями, не стал бы ввязываться в историю, связанную с наркотиками.

«Здесь прямая связь и с выборами в Госдуму, и с политической деятельностью. Ни один оппозиционный политик, знающий, что он под лупой и под прицелом, не станет связываться с наркотиками. На мой взгляд, это очевидно. Это связано с его политической позицией. Он очень жестко критикует то президента Путина, то губернатора Беглова. Все время подчеркивает свою неизменную поддержку Алексея Навального. И стремится участвовать в следующих выборах, которые будут в сентябре. Я предполагаю, что это связано именно с этим. Есть опасения, что его статус может реально измениться, ему могут по такой дорожке и обвинения предъявить со всеми вытекающими последствиями», - отметил он.

Собеседник НСН отметил, что случай, когда оппозиционный кандидат заявляет об участии в Госдуму и затем становится объектом преследования, далеко не первый.