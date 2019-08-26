Выборы в Абхазии. России посоветовали оставаться безучастной

Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов в беседе с НСН отметил, что несмотря на попытку сохранять нейтралитет в выборах в Абхазии, российская сторона все же имеет свои предпочтения во взглядах на пост нового президента. Вместе с тем, эксперт отметил, что Москве все же стоит оставаться безучастной.

«Конечно, с учетом того, что и Сурков приезжал в Абхазию, и президент России Путин встречался с Хаджимбой (действующий президент Абхазии – прим. НСН), очевидно, что на текущий момент Кремль продолжает делать выбор в пользу Рауля Хаджимбы. С другой стороны, конечно же, Путин заявляет, что он выступает за независимые демократические выборы. Думаю, действительно, в интересах России, чтобы там были свободные выборы, Кремлю важно снова не наступать на те же грабли в Абхазии, поддерживая непопулярных кандидатов. Если в результате волеизъявления граждан в Абхазии будут существенные нарушения, люди будут протестовать, то, безусловно, России очень важно присмотреться к выбору абхазских граждан, а не поддерживать того или иного кандидата», - заключил собеседник НСН.

Ранее в Абхазии ответили на обвинения МИДа Грузии, который назвал президентские выборы в Абхазии нелегитимными. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что голосование соответствует всем требованиям законов страны, а также международным стандартам. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН отметил заинтересованность российского руководства в чистоте абхазских выборов.

