Выборы в Абхазии. России посоветовали оставаться безучастной
Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов рассказал в эфире НСН, кого из кандидатов в президенты Абхазии поддерживает Кремль.
Ни один из кандидатов в президенты Абхазии не набрал достаточного количества голосов для избрания в первом туре голосования. Такие результаты были получены после подведения предварительных итогов. Второй тур голосования назначен на 8 сентября, сообщил председатель Центризбиркома (ЦИК) республики Тамаз Гогия. Борьбу за президентское кресло продолжат действующий глава Абхазии Рауль Хаджимба и председатель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния. Напомним, что накануне в Абхазии состоялся первый тур президентских выборов. За пост главы государства боролись девять кандидатов. По данным ЦИК, итоговая явка составила 66,5%.
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Главный редактор интернет-портала «Кавказский узел» Григорий Шведов в беседе с НСН отметил, что несмотря на попытку сохранять нейтралитет в выборах в Абхазии, российская сторона все же имеет свои предпочтения во взглядах на пост нового президента. Вместе с тем, эксперт отметил, что Москве все же стоит оставаться безучастной.
«Конечно, с учетом того, что и Сурков приезжал в Абхазию, и президент России Путин встречался с Хаджимбой (действующий президент Абхазии – прим. НСН), очевидно, что на текущий момент Кремль продолжает делать выбор в пользу Рауля Хаджимбы. С другой стороны, конечно же, Путин заявляет, что он выступает за независимые демократические выборы. Думаю, действительно, в интересах России, чтобы там были свободные выборы, Кремлю важно снова не наступать на те же грабли в Абхазии, поддерживая непопулярных кандидатов. Если в результате волеизъявления граждан в Абхазии будут существенные нарушения, люди будут протестовать, то, безусловно, России очень важно присмотреться к выбору абхазских граждан, а не поддерживать того или иного кандидата», - заключил собеседник НСН.
Ранее в Абхазии ответили на обвинения МИДа Грузии, который назвал президентские выборы в Абхазии нелегитимными. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что голосование соответствует всем требованиям законов страны, а также международным стандартам. Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН отметил заинтересованность российского руководства в чистоте абхазских выборов.
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