В Совфеде отреагировали на призыв ПА ОБСЕ отказаться признавать независимость Абхазии и Южной Осетии

В ПА ОБСЕ призвaли Россию отменить признaние Южной Осетии и Абхазии. Aвтором проектa резолюции выступилa грузинский пaрлaментaрий София Кaцaрaвa.

«Пaрлaментскaя aссaмблея нaстоятельно призывaет Российскую Федерaцию соблюдaть основополaгaющие нормы и принципы междунaродного прaвa и отменить своё незaконное решение о признaнии тaк нaзывaемой незaвисимости оккупировaнных территорий Грузии», — указывается в документе.

Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН напомнил историю признания независимости Абхазии и Южной Осетии Россией и рядом государств. Сенатор считает, что Грузия пытается «перевалить с больной головы на здоровую», пытаясь обвинить в межэтническом конфликте Россию.

«Сейчас пытаться перевалить ход и исход конфликта Грузии, Абхазии и Южной Осетии на Россию - значит пытаться перевалить с больной головы на здоровую. Это означает, что грузинские власти так и не сделали выводов из ошибок , которые они совершали в рамках проживания на одной территории, а затем одного государства.

У этого «сюжета» две линии. Первая связана с конфликтом Грузии, Южной Осетии, Абхазии и его совершенно неправильная трактовка как конфликта между Россией и Грузией, начавшегося в 2008 году. А это конфликт межэтнический. Он имеет глубочайшие корни. Острота его росла десятилетиями, а может быть, даже более длительное время безотносительно России.

К сожалению, еще в советские время власти союзной Грузии вели себя крайне неосмотрительно и во многом агрессивно по отношению к национальным меньшинствам на территории государства – к осетинскому и абхазскому. Конфликт, который разразился на этой территории в новейшей истории, у всех в памяти. Россия пыталась вплоть до 2008 года содействовать его разрешению. Но для этого требовалось значительно больше усилий грузинской стороны. Грузия, как мы знаем, пошла на применение силы против тогда еще собственного населения. И произошло самопровозглашение, а затем признание независимости Южной Осетии и Абхазии Россией и рядом других государств», - отметил собеседник НСН.