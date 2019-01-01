В Совфеде отреагировали на призыв ПА ОБСЕ отказаться признавать независимость Абхазии и Южной Осетии
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в эфире НСН рассказал, как НАТО убивает ОБСЕ.
В ПА ОБСЕ призвaли Россию отменить признaние Южной Осетии и Абхазии. Aвтором проектa резолюции выступилa грузинский пaрлaментaрий София Кaцaрaвa.
«Пaрлaментскaя aссaмблея нaстоятельно призывaет Российскую Федерaцию соблюдaть основополaгaющие нормы и принципы междунaродного прaвa и отменить своё незaконное решение о признaнии тaк нaзывaемой незaвисимости оккупировaнных территорий Грузии», — указывается в документе.
Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН напомнил историю признания независимости Абхазии и Южной Осетии Россией и рядом государств. Сенатор считает, что Грузия пытается «перевалить с больной головы на здоровую», пытаясь обвинить в межэтническом конфликте Россию.
«Сейчас пытаться перевалить ход и исход конфликта Грузии, Абхазии и Южной Осетии на Россию - значит пытаться перевалить с больной головы на здоровую. Это означает, что грузинские власти так и не сделали выводов из ошибок , которые они совершали в рамках проживания на одной территории, а затем одного государства.
У этого «сюжета» две линии. Первая связана с конфликтом Грузии, Южной Осетии, Абхазии и его совершенно неправильная трактовка как конфликта между Россией и Грузией, начавшегося в 2008 году. А это конфликт межэтнический. Он имеет глубочайшие корни. Острота его росла десятилетиями, а может быть, даже более длительное время безотносительно России.
К сожалению, еще в советские время власти союзной Грузии вели себя крайне неосмотрительно и во многом агрессивно по отношению к национальным меньшинствам на территории государства – к осетинскому и абхазскому. Конфликт, который разразился на этой территории в новейшей истории, у всех в памяти. Россия пыталась вплоть до 2008 года содействовать его разрешению. Но для этого требовалось значительно больше усилий грузинской стороны. Грузия, как мы знаем, пошла на применение силы против тогда еще собственного населения. И произошло самопровозглашение, а затем признание независимости Южной Осетии и Абхазии Россией и рядом других государств», - отметил собеседник НСН.
Сенатор рассказал и второй стороне конфликта, в который втянуты Грузия, Южная Осетия, Абхазия и Россия. По его мнению, она напрямую связана с отсутствием самостоятельных решений со стороны ОБСЕ из-за влияния НАТО.
«Вторая линия конфликта – это то, что происходит в целом в Парламентской ассамблее ОБСЕ. Это тот случай, когда НАТО, представленная в ОБСЕ большинством стран, фактически убивает ее, навязывая позицию искусственного арифметического большинства тем, кто эту точку зрения не разделяет и не готов слепо следовать рецептам и идеологии североатлантической солидарности.
ОБСЕ – площадка уникальная. Она могла бы, как это было во времена «холодной войны», местом, где сводились воедино часто противоречащие друг другу и даже взаимоисключающие точки зрения. Это получалось во времена «холодной войны» и не получается сейчас. Все потому что НАТО, будучи уверенным в том, что им принадлежит монополия на истину, пытаются эту «истину» навязать всем остальным европейским государства. Тем самым значимость ОБСЕ стремится к нулю, а те решения, которые там принимаются, включая Парламентскую ассамблею, никоим образом не несут в себе добавленной ценности с точки зрения разрешения каких-либо проблем или конфликтных ситуаций. Мы это видим на примере Южной Осетии и Абхазии, мы это видим на юго-востока Украины, Крыма, других сюжетов, в которых ОБСЕ могла бы играть свою положительную роль, которую она раз за разом упускает, следуя лекалам, выписываемым в Брюсселе, выписываемым в НАТО. ОБСЕ должна отказываться от «блочной» логики НАТО и вырабатывать логику общеевропейского решения проблем через совместные подходы и совместные действия», - считает политик.
Он также сообщил, что после возвращения российской делегации с заседания Парламенсткой ассамблеи ОБСЕ в комитете по международным делам Совета Федерации РФ состоится обсуждение итогов работы делегации и итогов сессии. По результатам обсуждения уже в понедельник будут сделаны выводы о необходимости дополнительных действий или реакции со стороны России на призыв ОБСЕ.
Напомним, Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после конфликта 2008 года.
Ранее Гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев в эфире НСН объяснил, почему Россия не стремится к присоединению Южной Осетии.
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