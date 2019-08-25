Политолог объяснил, почему выборы президента Абхазии не интересуют россиян

В Абхазии ответили на обвинения МИДа Грузии, который назвал президентские выборы в Абхазии нелегитимными. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что голосование соответствует всем требованиям законов страны, а также международным стандартам. Он отметил, что в стране находятся международные наблюдатели, в том числе из Германии и Австрии, которые уже назвали выборы в Абхазии демократическими.

Сегодня, 25 августа 2019 года, в Абхазии выбирают президента. Общее число избирателей составляет 121 627 человек. На пост главы государства претендуют девять кандидатов. В том числе: действующий президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, а также бывший руководитель СГБ Астамур Тарба. Жители страны одновременно избирают и вице-президента.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН отметил заинтересованность российского руководства в чистоте абхазских выборов.

«Россия заинтересована в одном – чтобы в самой Абхазии результаты выборов не ставили под сомнение, не было никаких эксцессов, потрясений, чтобы гражданское общество признало их легитимными и не было противостояния», - заявил политолог.