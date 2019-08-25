Политолог объяснил, почему выборы президента Абхазии не интересуют россиян
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН проанализировал ход президентских выборов в Абхазии и их последствия.
В Абхазии ответили на обвинения МИДа Грузии, который назвал президентские выборы в Абхазии нелегитимными. Министр иностранных дел Абхазии Даур Кове заявил, что голосование соответствует всем требованиям законов страны, а также международным стандартам. Он отметил, что в стране находятся международные наблюдатели, в том числе из Германии и Австрии, которые уже назвали выборы в Абхазии демократическими.
Сегодня, 25 августа 2019 года, в Абхазии выбирают президента. Общее число избирателей составляет 121 627 человек. На пост главы государства претендуют девять кандидатов. В том числе: действующий президент Рауль Хаджимба, лидер оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния, а также бывший руководитель СГБ Астамур Тарба. Жители страны одновременно избирают и вице-президента.
Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв в эфире НСН отметил заинтересованность российского руководства в чистоте абхазских выборов.
«Россия заинтересована в одном – чтобы в самой Абхазии результаты выборов не ставили под сомнение, не было никаких эксцессов, потрясений, чтобы гражданское общество признало их легитимными и не было противостояния», - заявил политолог.
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При этом эксперт отметил, что для россиян в целом выборы в Абхазии пройдут незамеченными, потому что, по мнению политолога, они не предвещают глобальных социально-экономических изменений.
«Что эти выборы дадут россиянам? Например, победитель пересмотрит решение о запрете на продажу земли иностранцам, в том числе россиянам? Нет, не пересмотрит. Преодолеет социально-правовой нигилизм? Нет, не преодолеет. Решат ли там проблемы безопасности? Не решат. Начнется ли там экономический рост? Нет, не начнется. Ничего после них не поменяется. По-прежнему Россия будет датировать Абхазию, а ее элита будет этому радоваться и не будет искать драйверы экономического роста. Того, что могло бы сделать проект «Абхазия» успешным, эти выборы не касаются», - считает Константин Калачёв.
Он назвал потенциального победителя президентской избирательной гонки в Абхазии.
«В Абхазии чуть больше 121 тысячи избирателей. При такой ситуации можно быть знакомым лично с каждым Думаю, высокие шансы у Хаджимбы, потому что в глазах местного населения остальные кандидаты могут оказаться еще хуже. Там не политические программы играют роль, а личные отношения. Кого бы ни избрали: Хаджимбу, Квицинию, Тарбу или кого-то еще, - не имеет значения, потому что все абхазские политики настроены радикально антигрузински», - отметил политолог.
Россия признала независимость Абхазии и Южной Осетии после вооруженной агрессии Грузии 2008 года. В Тбилиси отказываются признавать независимость республик.
Ранее глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв в интервью НСН напомнил историю признания независимости Абхазии и Южной Осетии Россией и рядом государств.
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