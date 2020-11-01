Выборы молдавского президента признали состоявшимися

Выборы являются легитимными, если в них приняла участие треть избирателей Молдавии. Отмечается, что избиратели голосовали менее активно, чем четыре года назад и на парламентских выборах в 2019 году. Об этом сообщает «Интерфакс».

Голосование продолжается на избирательных участках за рубежом Молдавии. Наиболее многочисленные очереди на голосование в Лондоне, Берлине, Бухаресте, Праге и других европейских городах. В российской столице избирательные участки будут открыты до 22:00 (мск)

Избирателям необходимо выбрать одного из восьми кандидатов, включая действующего президента Игоря Додона.

Ранее глава молдавского общественного совета «За свободную Родину» Игорь Тулянцев в эфире НСН подтвердил возможность революции в Молдавии.

«Если коллективный Запад воспользуется этой ситуацией, то это будет логично. Почва для этого создавалась на протяжении всей так называемой независимости нашей страны. Вся элита была внедрена правлением антироссийского и антимолдавского олигарха Плахотнюка. Она никоим образом не была затронута во время правления Игоря Додона и партии социалистов. Власть сегодня очень слабая. Она пошла на сговор с этой плахотнюковской элитой. Если кому-то захочется организовать в Молдавии цветную революцию, это будет сделано без особого труда. В этом заинтересован лично Плахотнюк, который находится в орбите интересов коллективного Запада», - пояснил Тулянцев.

