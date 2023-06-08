Выборы губернатора Подмосковья назначили на 10 сентября
Московская областная дума назначила выборы губернатора Подмосковья на 10 сентября. Депутаты приняли соответствующее решение на заседании в четверг.
По закону Мособлдума может принять решение о проведении голосования в один день. При этом региональный избирком имеет возможность скорректировать дату выборов.
«Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов», — цитирует ТАСС председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.
Ранее на форуме организаторов выборов и референдумов Московской области было определено, что 8-10 сентября в регионе пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17, голосование за более чем 200 депутатов органов местного самоуправления.
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