Выборы губернатора Подмосковья назначили на 10 сентября

По закону Мособлдума может принять решение о проведении голосования в один день. При этом региональный избирком имеет возможность скорректировать дату выборов.

«Непосредственное выдвижение кандидатов на пост губернатора начнется после официального опубликования решения о назначении выборов», — цитирует ТАСС председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова.

Ранее на форуме организаторов выборов и референдумов Московской области было определено, что 8-10 сентября в регионе пройдут выборы губернатора, дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому округу №17, голосование за более чем 200 депутатов органов местного самоуправления.

