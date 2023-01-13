Планы Путина. Политолог допустил досрочные президентские выборы в России

Ситуация с президентскими выборами 2024 года не прояснится раньше весны, при этом велика вероятность проведения досрочных выборов, заявил в интервью НСН политолог Павел Салин.

По данным «Коммерсанта», внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года. Источники издания утверждают, что выборы пройдут в запланированные сроки при участии Владимира Путина.