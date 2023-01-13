Планы Путина. Политолог допустил досрочные президентские выборы в России

Президентские выборы в России 2024 года могут не состояться, а разговоры о них являются попыткой создать «иллюзию нормальности», сказал в эфире НСН Павел Салин.

Ситуация с президентскими выборами 2024 года не прояснится раньше весны, при этом велика вероятность проведения досрочных выборов, заявил в интервью НСН политолог Павел Салин.

По данным «Коммерсанта», внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года. Источники издания утверждают, что выборы пройдут в запланированные сроки при участии Владимира Путина.

СМИ: Кремль начал подготовку к участию Путина в выборах в 2024 году
«Говорить серьезно о президентских выборах и строить какие-то прогнозы можно будет гораздо позже, чем весной. При этом очень высокая степень вероятности, что уже в 2023 году в России серьезно изменится политическая конфигурация и до выборов в 2024 году дело не дойдет. Но как она будет меняться, и что будет с выборами – досрочными, не досрочными, - сейчас никто не знает», - сказал Салин.

По его словам, 2024-й год находится за горизонтом планирования элиты.

«Горизонт планирования элиты сейчас гораздо меньше, чем год, и даже, чем осень. Это касается и представителей Кремля, ответственных за политическое планирование и проведение выборов, но они не могут это показать, чтобы не породить ненужные им настроения», - разъяснил Салин.

При этом политолог допустил, что обсуждение выборов в СМИ является информационной кампанией, нацеленной на создание иллюзии, что все идет по плану.

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«Лояльные власти СМИ в последние несколько дней отражают целый поток информационных поводов, так или иначе связанных с выборами. Все эти рассуждения про выборы – информационная кампания власти для того, чтобы внедрить иллюзию нормальности, сымитировать, что все идет по плану, что осенние и президентские выборы пройдут по плану, чтобы никто не волновался. Это вытеснит на задний план мысли о том, что все может уйти в крутое пике», - заключил собеседник НСН.

Политолог Дмитрий Орлов ранее говорил НСН, что Владимир Путин с высокой вероятностью будет участвовать в президентской кампании в 2024 году. Он также назвал имена вероятных оппонентов Путина.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Президентские ВыборыВладимир Путин
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