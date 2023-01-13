Планы Путина. Политолог допустил досрочные президентские выборы в России
Президентские выборы в России 2024 года могут не состояться, а разговоры о них являются попыткой создать «иллюзию нормальности», сказал в эфире НСН Павел Салин.
Ситуация с президентскими выборами 2024 года не прояснится раньше весны, при этом велика вероятность проведения досрочных выборов, заявил в интервью НСН политолог Павел Салин.
По данным «Коммерсанта», внутриполитический блок Кремля начал подготовку к президентской кампании 2024 года. Источники издания утверждают, что выборы пройдут в запланированные сроки при участии Владимира Путина.
«Говорить серьезно о президентских выборах и строить какие-то прогнозы можно будет гораздо позже, чем весной. При этом очень высокая степень вероятности, что уже в 2023 году в России серьезно изменится политическая конфигурация и до выборов в 2024 году дело не дойдет. Но как она будет меняться, и что будет с выборами – досрочными, не досрочными, - сейчас никто не знает», - сказал Салин.
По его словам, 2024-й год находится за горизонтом планирования элиты.
«Горизонт планирования элиты сейчас гораздо меньше, чем год, и даже, чем осень. Это касается и представителей Кремля, ответственных за политическое планирование и проведение выборов, но они не могут это показать, чтобы не породить ненужные им настроения», - разъяснил Салин.
При этом политолог допустил, что обсуждение выборов в СМИ является информационной кампанией, нацеленной на создание иллюзии, что все идет по плану.
«Лояльные власти СМИ в последние несколько дней отражают целый поток информационных поводов, так или иначе связанных с выборами. Все эти рассуждения про выборы – информационная кампания власти для того, чтобы внедрить иллюзию нормальности, сымитировать, что все идет по плану, что осенние и президентские выборы пройдут по плану, чтобы никто не волновался. Это вытеснит на задний план мысли о том, что все может уйти в крутое пике», - заключил собеседник НСН.
Политолог Дмитрий Орлов ранее говорил НСН, что Владимир Путин с высокой вероятностью будет участвовать в президентской кампании в 2024 году. Он также назвал имена вероятных оппонентов Путина.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
21,8 млн+4 675 / сут.
Умерли
394 тыс.+48 / сут.
Выздоровели
21,3 млн+4 541 / сут.
- ГИБДД анонсировала масштабную «охоту» на пьяных водителей
- Сальдо заявил о грозящей Херсону гуманитарной катастрофе
- Глава комитета ГД по обороне назвал нереальными «мечтами» военные сборы для «30+»
- Сербские добровольцы поступили в батальон имени Судоплатова
- Пентагон против поставки Украине дальнобойных бомб
- Глава Минобороны Украины заявил, что страна де-факто является членом НАТО
- Рукописный сборник Цветаевой выставят на аукцион за 5,5 млн рублей
- Песков призвал бороться за уехавших из России граждан
- Пригожин заявил, что у «ЧВК Вагнер» постоянно пытаются украсть победу
- «Чебурашка» заработал больше «Аватара» и стал самым кассовым фильмом в РФ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru