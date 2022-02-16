«Вы не наши враги»: Байден обратился к россиянам

Это произошло в ходе его выступления к нации. Байден заявил: «Вы не наши враги».

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России: вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», — сказал президент США.

Глава Белого дома заявил о готовности Вашингтона продолжать переговоры с Россией на высоком уровне.

Напомним, Джо Байден заявил, что согласен с предложением российского коллеги Владимира Путина решить вопрос по Украине дипломатическим путем.

