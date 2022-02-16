«Вы не наши враги»: Байден обратился к россиянам
Американский лидер Джо Байден обратился к гражданам России, сообщает RT.
Это произошло в ходе его выступления к нации. Байден заявил: «Вы не наши враги».
«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России: вы не наши враги. И я не верю, что кто-либо хочет кровавой и разрушительной войны против Украины», — сказал президент США.
Глава Белого дома заявил о готовности Вашингтона продолжать переговоры с Россией на высоком уровне.
Напомним, Джо Байден заявил, что согласен с предложением российского коллеги Владимира Путина решить вопрос по Украине дипломатическим путем.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
14,5 млн+167 тыс. / сут.
Умерли
342 тыс.+704 / сут.
Выздоровели
11,5 млн+-2 843 040 / сут.
- «Вы не наши враги»: Байден обратился к россиянам
- Названа категория тяжелее переносящих «омикрон» людей
- Принц Эндрю урегулировал иск об изнасиловании
- СМИ: украинские военные летчики массово покидают из ВВС
- Ошибки и допинг: канадская фигуристка раскритиковала Валиеву
- В Москве умерший за рулем водитель спровоцировал ДТП
- Вучич назначил досрочные выборы в парламент Сербии
- СМИ: двое рабочих насмерть отравились угарным газом в санатории Геленджика
- ВОЗ: Число смертей от COVID выросло на 4% за неделю
- Песков посоветовал украинцам завести будильники, чтобы не проспать «вторжение»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru