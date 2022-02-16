Байден согласился с предложением Путина о дипломатическом решении по Украине

Президент США Джо Байден заявил, что согласен с предложением российского коллеги Владимира Путина решить вопрос по Украине дипломатическим путем. Об этом сообщает РИА Новости.



По словам Байдена, для дипломатии достаточно места.

Ранее Путин заявил, что Россия рассчитывает на диалог по гарантиям безопасности, который будет развиваться в комплексе, учитывая обеспокоенности всех сторон.

Информация о возможном нападении РФ на Украину появилась в конце прошлого года. Пентагон заявил об увеличении числа российских войск на украинской границе. РФ неоднократно отрицала возможное нападение на Украину. Позднее Байден назвал датой «вторжения» 16 февраля.

