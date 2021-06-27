ВВС опубликовала секретные документы о прохождении Defender у берегов Крыма

Сообщается, что папку с документами, в том числе с распечатками из электронных писем и компьютерной презентации, случайно обнаружил аноним рядом с автобусной остановкой на юго-востоке Англии, в графстве Кент, во вторник. Человек передал находку в редакцию и пожелал остаться анонимным. Уточняется, что это произошло за день до инцидента, сообщает РИА Новости.

В документах говорится о том, что Великобритания, направляя эсминец к берегам Крыма, решила продемонстрировать поддержку Киеву и бесстрашие перед Москвой. При этом Лондон рассматривал иной маршрут движения, но не воспользовался им, чтобы в Кремле не подумали, будто Британия «испугалась».

Поведение Лондона в ситуации с эсминцем Defender не оставляет Великобритании повода выкрутиться, это провокация, заявила представитель МИД России Мария Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Напомним, британский эсминец Defender 23 июня нарушил российскую границу в районе мыса Фиолент в Крыму. Сторожевой корабль РФ в ответ на вход корабля в российские воды открыл предупредительную стрельбу.

