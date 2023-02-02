Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО
Президент Сербии Александар Вучич заявил, что республика не планирует вступать в НАТО, сообщает РИА Новости.
Выступая на специальном заседании парламента он отметил, что Белград продолжит придерживатся позиции военного нейтралитета, несмотря на различные заявления «фальшивых патриотов».
«Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведём Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведём. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», - подчеркнул сербский лидер.
Ранее Вучич заявил, что сербские оборонные предприятия не продают свою продукцию Украине или России, сообщает НСН.
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