Вучич заявил, что Сербия не будет вступать в НАТО

Выступая на специальном заседании парламента он отметил, что Белград продолжит придерживатся позиции военного нейтралитета, несмотря на различные заявления «фальшивых патриотов».

«Сегодня утром я слушал глупости от фальшивых патриотов, говорящих о том, что мы ведём Сербию в направлении атлантической интеграции. Мы не ведём. Мы продолжим сохранять наш военный нейтралитет и, в отличие от тех, кто уничтожил нашу армию, мы строим свою армию», - подчеркнул сербский лидер.

Ранее Вучич заявил, что сербские оборонные предприятия не продают свою продукцию Украине или России, сообщает НСН.

