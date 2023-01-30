Вучич: Сербия не продает оружие России и Украине

Сербские оборонные предприятия не продают свою продукцию Украине или России, но в мире требуется все больше оружия, Белград готов сотрудничать по этому вопросу с Прагой и продавать его третьим странам. Об этом сообщил президент Сербии Александр Вучич.

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По его словам, оборонная промышленность Сербии получит много новых инвестиций, чтобы она могла зарабатывать деньги и продавать свое оружие.

Ранее Александр Вучич высказал мнение, что Европа фактически находится в состоянии войны из-за конфликта на Украине. Он также подчеркнул, что из-за этого Сербия оказалась под ударом Запада, который угрожает стране остановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций и санкциями, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СербияОружие
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