Вучич допустил уход в отставку для спасения Сербии

Президент Сербии Александр Вучич допустил, что может уйти в отставку ради спасения страны. Об этом глава государства заявил в обращении к народу.

Вучич рассказал, что 2023 год станет еще более сложным, чем 2022-й

Политик отметил, что это его «последний мандат», и в случае потребности «каким-то образом спасти государство и выиграть какое-то время» Вучич не будет колебаться.

«Я живу для страны, я солдат страны, и я сделаю то, что будет государственным интересом в определенный момент», — цитирует президента Сербии ТАСС.

Ранее Вучич допустил, что покинет пост главы Сербской прогрессивной партии (СПП), напоминает телеканал «360». Председатель исполкома объединения Дарко Глишич заявил, что такой исход станет «концом партии» и самым «мрачным сценарием» для страны, пишет Ura.ru.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПрезидентОтставкаСербия
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