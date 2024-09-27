Вучич заявил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия
Фактическим решением конфликта на Украине станет корейский сценарий. Такое предположение в эфире телеканала Informer TV сделал президент Сербии Александар Вучич.
По его мнению, такой ситуация будет оставаться «10, 20, 30 или 50 лет без окончательного решения».
«Будет идти сильная борьба за каждую деревню и за каждый город, всё более жёсткая. На достигнутых рубежах будет реализован корейский сценарий... Прямо как когда-то разделились Южная и Северная Кореи», - сказал он.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирные инициативы Китая и Бразилии, указав, что подобные предложения на самом деле являются лишь мерами по достижению перерыва, но не ведут к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru