Вучич заявил, что конфликт на Украине затянется на десятилетия

Фактическим решением конфликта на Украине станет корейский сценарий. Такое предположение в эфире телеканала Informer TV сделал президент Сербии Александар Вучич.

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По его мнению, такой ситуация будет оставаться «10, 20, 30 или 50 лет без окончательного решения».

«Будет идти сильная борьба за каждую деревню и за каждый город, всё более жёсткая. На достигнутых рубежах будет реализован корейский сценарий... Прямо как когда-то разделились Южная и Северная Кореи», - сказал он.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал мирные инициативы Китая и Бразилии, указав, что подобные предложения на самом деле являются лишь мерами по достижению перерыва, но не ведут к завершению конфликта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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