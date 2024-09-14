Столтенберг заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины до 2022 года
Генсек НАТО Йенс Столтенберг расстроен тем, что страны НАТО до 2022 года оказывали недостаточную поддержку Украине, сообщает агентство Reuters.
«Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну», - сказал он.
Столтенберг пояснил, что в прошлом объемы военных поставок и подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) носили ограниченный характер. Генсек НАТО также добавил, что до 2022 года Украину было невозможно принять в альянс.
Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что участие Украины в НАТО неизбежно. При этом он подчеркнул, что для этого Киев проводит ряд необходимых реформ. В частности, был создан «механизм перестрахования военных рисков» на сумму $350 млн, призванный облегчить инвестирование, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru