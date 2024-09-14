Столтенберг заявил, что сожалеет о недостаточной поддержке Украины до 2022 года

«Сейчас мы вооружаем Украину для войны, тогда мы могли бы вооружить Украину, чтобы предотвратить войну», - сказал он.

Столтенберг пояснил, что в прошлом объемы военных поставок и подготовки Вооруженных сил Украины (ВСУ) носили ограниченный характер. Генсек НАТО также добавил, что до 2022 года Украину было невозможно принять в альянс.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что участие Украины в НАТО неизбежно. При этом он подчеркнул, что для этого Киев проводит ряд необходимых реформ. В частности, был создан «механизм перестрахования военных рисков» на сумму $350 млн, призванный облегчить инвестирование, передает «Радиоточка НСН».

