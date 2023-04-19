Вучич снова заявил, что не поддерживает санкции Запада против России

Он напомнил, что именно Североатлантический альянс напал на Сербию. По словам Вучича, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем особенно настаивал на том, чтобы Сербия ввела санкции против России.

Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в интервью НСН заявил, что Александр Вучич готовит общество к присоединению к антироссийским санкциям. По его словам, Сербия уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сообщает «Радиоточка НСН».

