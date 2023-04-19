Вучич снова заявил, что не поддерживает санкции Запада против России

Руководство Сербии не поддерживает антироссийские санкции Запада из-за своей позиции военного нейтралитета. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.

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Он напомнил, что именно Североатлантический альянс напал на Сербию. По словам Вучича, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем особенно настаивал на том, чтобы Сербия ввела санкции против России.

Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в интервью НСН заявил, что Александр Вучич готовит общество к присоединению к антироссийским санкциям. По его словам, Сербия уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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