Вучич снова заявил, что не поддерживает санкции Запада против России
Руководство Сербии не поддерживает антироссийские санкции Запада из-за своей позиции военного нейтралитета. Такое заявление сделал сербский президент Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.
Он напомнил, что именно Североатлантический альянс напал на Сербию. По словам Вучича, глава МИД Швеции Тобиас Билльстрем особенно настаивал на том, чтобы Сербия ввела санкции против России.
Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в интервью НСН заявил, что Александр Вучич готовит общество к присоединению к антироссийским санкциям. По его словам, Сербия уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru