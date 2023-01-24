Политолог: Запад заставит Вучича уйти в отставку после признания Косова

Научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова заявила в эфире НСН, что Сербия вынуждена будет принять непопулярные меры, чтобы не оказаться в изоляции. 

Власти Сербии вынуждены будут принять план Запада по признанию Косова и ввести санкции против России, в противном случае, страна окажется в политической и экономической изоляции, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с НСН.

Ранее специальный посланник США по Сербии и Косово Габриэль Эскобар заявил, что Вашингтон готов оказать Белграду экономическую и дипломатическую поддержку, если Сербия присоединится к санкциям против России. До этого президент Сербии Александр Вучич допустил, что может уйти в отставку, если это поможет «каким-то образом спасти страну». Соколова объяснила, что Сербии все-таки придется ввести санкции, но не этот непопулярный шаг приведет к отставке Вучича.

«Сербия в очень сложной ситуации, потому что население массово поддерживает Россию в условиях геополитического противостояния Запада и России. Конечно, присоединение к санкциям будет непопулярным шагом со стороны сербского лидера, сербского правительства, но он ожидаем уже. В своем обращении вчера Вучич сказал, что политическая изоляция страны из-за неприсоединения к санкциям чревата для Сербии приостановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций от западных партнеров, ограничениями безвизового режима и экономическими санкциями. Это довольно жесткие сценарии, в какой-то момент Сербия эти санкции начнет вводить», - рассказала она.

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При этом Соколова отметила, что Вучич может уйти на фоне еще более непопулярного шага – после принятия западного плана договоренностей с Косово.

«Скорее всего, уход в отставку Вучича ожидался при принятии непопулярного плана договоренностей с Косово, то есть, санкции не вынудят его уйти в отставку. Сербское общество настроено пророссийски, но к санкциям готово. При этом мы понимаем, что Брюссель и Вашингтон заинтересованы в условиях спецоперации в скорейшей нормализации на Балканах, а это касается статуса Косово. От Сербии в ближайшие месяцы будут требовать принять тот план, который просочился в общественное пространство в начале осени и касается принятия членства Косово в международных организациях при формальном сербском молчании о непризнании Косово. Но вопрос отставки Вучича это не такая краткосрочная перспектива», - объяснила собеседница НСН.

Ранее член-корреспондент Российской академии ракетных и артиллерийских наук, капитан первого ранга Константин Сивков заявил НСН, что войска НАТО поддерживают позиции Косова, в случае их вмешательства в конфликт с Сербией Белград не сможет устоять против натиска сил Североатлантического альянса.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Санкции Против РоссииСпецоперацияКосовоСербия
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