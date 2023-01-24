Политолог: Запад заставит Вучича уйти в отставку после признания Косова

Власти Сербии вынуждены будут принять план Запада по признанию Косова и ввести санкции против России, в противном случае, страна окажется в политической и экономической изоляции, заявила научный сотрудник отдела европейских политических исследований ИМЭМО РАН Полина Соколова в разговоре с НСН.

Ранее специальный посланник США по Сербии и Косово Габриэль Эскобар заявил, что Вашингтон готов оказать Белграду экономическую и дипломатическую поддержку, если Сербия присоединится к санкциям против России. До этого президент Сербии Александр Вучич допустил, что может уйти в отставку, если это поможет «каким-то образом спасти страну». Соколова объяснила, что Сербии все-таки придется ввести санкции, но не этот непопулярный шаг приведет к отставке Вучича.

«Сербия в очень сложной ситуации, потому что население массово поддерживает Россию в условиях геополитического противостояния Запада и России. Конечно, присоединение к санкциям будет непопулярным шагом со стороны сербского лидера, сербского правительства, но он ожидаем уже. В своем обращении вчера Вучич сказал, что политическая изоляция страны из-за неприсоединения к санкциям чревата для Сербии приостановкой евроинтеграции, прекращением инвестиций от западных партнеров, ограничениями безвизового режима и экономическими санкциями. Это довольно жесткие сценарии, в какой-то момент Сербия эти санкции начнет вводить», - рассказала она.