Уберут западных агентов: Сербский политолог разъяснил «большое решение» Вучича

Ранее стало известно, что Вучич объявил о проведении большого митинга 26 мая в Белграде, за день до того, как его Сербская прогрессивная партия (СНП), примет «большие и важные решения». В тоже время министр обороны Милош Вучевич допустил возможность отставки всего правительства. Гайич допускает, что Вучич может переформатировать исполнительный орган власти.

«Смена правительства может произойти на фоне смены политического курса Сербии. Белград точно не собирается вводить санкции против России, но нас 15 месяцев принуждают к этому. Также Запад требует от нас полную капитуляция в Косово, но этого тоже не произойдет. Если правительство переформатируется, то из него уберут прозападных министров. К примеру, министра горного дела и энергетики Михайлович. Она абсолютный лоббист австралийского концерна Rio Tinto, который продвигала еще Меркель, посол США в Сербии Хилл. Есть и другие агенты западного влияния. Потому что внутри партии Вучич полный деспот, но все равно разные страны имеют игроков внутри его системы, а он всегда балансировал на этих интересах», - сказал Гайич.

Ранее Стеван Гайич в интервью НСН заявил, что Республика Сербская (энтитет Боснии и Герцеговины) будет вынуждена стать независимым государством, если права жителей будут вновь ущемлены.

