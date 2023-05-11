Вучич: Сербия не помогает обходить антироссийские санкции
Сербия не ввела санкции против России, но и не станет помогать обходить их третьим странам. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что Сербия, как надежный партнер, не оставляет пространства, чтобы «быть использованной для незаконных действий».
Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в интервью НСН заявил, что Александр Вучич готовит общество к присоединению к антироссийским санкциям. По его словам, Сербия уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru