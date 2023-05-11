Вучич: Сербия не помогает обходить антироссийские санкции

Сербия не ввела санкции против России, но и не станет помогать обходить их третьим странам. Такое заявление сделал сербский лидер Александр Вучич, слова которого приводит РИА Новости.

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Он отметил, что Сербия, как надежный партнер, не оставляет пространства, чтобы «быть использованной для незаконных действий».

Ранее доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в интервью НСН заявил, что Александр Вучич готовит общество к присоединению к антироссийским санкциям. По его словам, Сербия уйдет от формальной нейтральности к антироссийской риторике, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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