Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС

Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз актуальны только в том случае, если страна введет санкции против России. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.

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Евродепутаты также ожидают от Белграда «значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ».

В частности, стране необходимо обратить внимание на соблюдение прав человека, работоспособности демократических институтов, а также приверженности европейским ценностям.

Также Сербию призвали придерживать общего внешнеполитического курса Европы, в частности, в украинском вопросе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич также рассказал требовании Запада ввести антироссийские санкции, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: flickr/Jorge Láscar
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