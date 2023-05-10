Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС
Переговоры о вступлении Сербии в Евросоюз актуальны только в том случае, если страна введет санкции против России. Об этом говорится в сообщении на сайте Европарламента.
Евродепутаты также ожидают от Белграда «значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ».
В частности, стране необходимо обратить внимание на соблюдение прав человека, работоспособности демократических институтов, а также приверженности европейским ценностям.
Также Сербию призвали придерживать общего внешнеполитического курса Европы, в частности, в украинском вопросе.
Ранее президент Сербии Александр Вучич также рассказал требовании Запада ввести антироссийские санкции, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru