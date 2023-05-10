Европарламент потребовал от Сербии ввести санкции против России для вступления в ЕС

Евродепутаты также ожидают от Белграда «значительного прогресса в принятии относящихся к членству в ЕС реформ».

В частности, стране необходимо обратить внимание на соблюдение прав человека, работоспособности демократических институтов, а также приверженности европейским ценностям.

Также Сербию призвали придерживать общего внешнеполитического курса Европы, в частности, в украинском вопросе.

Ранее президент Сербии Александр Вучич также рассказал требовании Запада ввести антироссийские санкции, сообщает телеграм-канал «Радиоточка НСН».



