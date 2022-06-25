Вучич: Сербия ищет альтернативу российской нефти из-за санкций
Сербии придется искать альтернативу российской нефти из-за санкций Евросоюза на поставки топлива танкерами из России. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.
Он отметил, что Белград уже договорился с компанией из Великобритании о поставках 200 тысяч тонн дизеля.
По словам лидера государства, несмотря на то, что сейчас в Сербии почти самая низкая цена на нефтепродукты на заправках в регионе, ситуация с топливом все равно остается сложной. Это связано с тем, что две большие компании не отправляют в страну дизель и бензин из-за «невыгодности сделки».
Вучич рассказал, что в стране осталась одна Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит «Газпром» и «Газпронефти»). Ее нефтеперерабываюший завод в Панчево работает на 100%, но в случае появления сложностей, может возникнуть большая проблема.
Он сообщил, что в Сербию нефть может импортироваться только по Адриатическому нефтепроводу в Хорватии, но на страну давят и нефтью из Киркука, так как россиянам принадлежит 56,1% НИС, и отдельные производители уже не хотят с ними работать.
Ранее Александр Вучич заявил, что с 1 ноября из-за санкций Сербия не сможет импортировать нефть из России.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+3 072 / сут.
Умерли
381 тыс.+61 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+3 454 / сут.
- Зеленский уволил послов Украины в Грузии, Иране и еще трех странах
- Байден подписал закон об ужесточении контроля за оборотом оружия
- АТОР: Визовые центры Греции в РФ продолжат работать в обычном режиме
- Названы сроки «перелома» в спецоперации на Украине
- Джонсон допустил давление стран ЕС на Украину
- В Филиппинском море нашли самый глубоко затонувший корабль в мире
- Столтенберг: Конфликт на Украине может решиться путем переговоров
- На Украине разоблачили схему продажи некачественных бронежилетов военным
- Сенат Канады разрешил продавать замороженные российские активы
- Захарова: Заявления Киева о насильственном вывозе РФ детей с Донбасса – ложь
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru