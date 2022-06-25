Вучич: Сербия ищет альтернативу российской нефти из-за санкций

Сербии придется искать альтернативу российской нефти из-за санкций Евросоюза на поставки топлива танкерами из России. Об этом сообщает информационное агентство «РИА Новости» со ссылкой на сербского президента Александра Вучича.

Он отметил, что Белград уже договорился с компанией из Великобритании о поставках 200 тысяч тонн дизеля.

По словам лидера государства, несмотря на то, что сейчас в Сербии почти самая низкая цена на нефтепродукты на заправках в регионе, ситуация с топливом все равно остается сложной. Это связано с тем, что две большие компании не отправляют в страну дизель и бензин из-за «невыгодности сделки».

Вучич рассказал, что в стране осталась одна Нефтяная индустрия Сербии (НИС, 56,1% принадлежит «Газпром» и «Газпронефти»). Ее нефтеперерабываюший завод в Панчево работает на 100%, но в случае появления сложностей, может возникнуть большая проблема.