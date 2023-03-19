ЕС пообещал Сербии и Косову инвестиции за нормализацию отношений
19 марта 202304:04
Европейский союз пообещал Сербии и непризнанному Косову инвестиции за своевременное выполнение всех положений соглашения о пути к нормализации отношений, сообщается в опубликованном внешнеполитической службой Евросоюза тексте приложения к соглашению.
Его согласовали на трехсторонней встрече сербский лидер Александар Вучич и косовский премьер Альбин Курти. ЕС пообещал Белграду и Приштине спецконференцию доноров в течение пяти месяцев для формирования финансовой помощи для Сербии и Косово. Также стороны получат инвестиции, когда Евросоюз решит, что все положения соглашения имплементированы в полном объеме.
Ранее Вучич заявил, что Белград не достиг компромисса по предложенному Францией и Германией плану.
Ранее Вучич заявил, что Белград не достиг компромисса по предложенному Францией и Германией плану.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru