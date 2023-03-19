ЕС пообещал Сербии и Косову инвестиции за нормализацию отношений

Его согласовали на трехсторонней встрече сербский лидер Александар Вучич и косовский премьер Альбин Курти. ЕС пообещал Белграду и Приштине спецконференцию доноров в течение пяти месяцев для формирования финансовой помощи для Сербии и Косово. Также стороны получат инвестиции, когда Евросоюз решит, что все положения соглашения имплементированы в полном объеме.

Ранее Вучич заявил, что Белград не достиг компромисса по предложенному Францией и Германией плану.

