Вучич проигнорировал Шольца с требованиями о введении санкций против РФ

«Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях [против Сербии] и не считаем их эффективными», — приводит заявление Вучича Газета.ru.

Глава Сербии также высказал возмущение требованием Шольца признать Косово для вступления в ЕС,

«Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу (о вступлении, – ред.) Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Никогда никто не говорил о международном признании, кроме американцев, которые эту доктрину приняли три года назад», – заявил Вучич журналистам.

10 июня глава Сербии заявил, что Белград впервые услышал о необходимости признать независимость Косова для членства в ЕС от канцлера Шольца, отмечает RT.

Немецкий канцлер с 10 июня совершает поездку по Западным Балканам, начав ее визита в с самопровозглашенную Республику Косово.

