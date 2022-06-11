Вучич проигнорировал Шольца с требованиями о введении санкций против РФ
Антироссийские санкции, которые требует от Венгрии принять немецкий канцлер Олаф Шольц, являются неэффективными. Ответ президента Сербии Берлину агентство Reuters назвал «отпором Шольцу».
«Что касается санкций, у нас другая позиция. <…> Мы помним о санкциях [против Сербии] и не считаем их эффективными», — приводит заявление Вучича Газета.ru.
Глава Сербии также высказал возмущение требованием Шольца признать Косово для вступления в ЕС,
«Мы никогда раньше не слышали ни от кого из Европы, что требуется взаимное признание. Мы слышали, что требуется, и это входит в переговорную платформу (о вступлении, – ред.) Сербии с ЕС, а это всеобъемлющая нормализация отношений между Белградом и Приштиной. Никогда никто не говорил о международном признании, кроме американцев, которые эту доктрину приняли три года назад», – заявил Вучич журналистам.
10 июня глава Сербии заявил, что Белград впервые услышал о необходимости признать независимость Косова для членства в ЕС от канцлера Шольца, отмечает RT.
Немецкий канцлер с 10 июня совершает поездку по Западным Балканам, начав ее визита в с самопровозглашенную Республику Косово.
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