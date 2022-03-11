Вучич пригрозил наказанием добровольцам, которые поедут на Украину

Граждане Сербии, которые поедут за границу для участия в вооруженном конфликте на Украине, будут наказаны в соответствии с законом. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление главы государства Александра Вучича на пресс-конференции.

Шойгу: 16 тысяч добровольцев с Ближнего Востока хотят поддержать Россию в Донбассе

По его словам, уголовное законодательство Сербии планируется ужесточить.

Ранее военные эксперты, опрошенные Telegram-каналом «Радиоточка НСН», разошлись во мнениях относительно эффективности добровольцев из стран Ближнего Востока, готовых поддержать Россию в освобождении Донбасса.

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