Вучич приедет на Украину впервые с начала СВО

Президент Сербии Александр Вучич посетит Украину впервые после начала специальной военной операции (СВО) ВС РФ. Об этом сообщает пресс-службьа сербского лидера.

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Уточняется, что Вучич примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа.

«Вучич посетит с однодневным визитом, 11 июня, Украину, где примет участие в саммите», — говорится в сообщении.

Ранее Вучич пообещал жёстко ответить европейцам, критиковавшим его за визит в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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