Вучич приедет на Украину впервые с начала СВО
11 июня 202513:32
Президент Сербии Александр Вучич посетит Украину впервые после начала специальной военной операции (СВО) ВС РФ. Об этом сообщает пресс-службьа сербского лидера.
Уточняется, что Вучич примет участие в саммите Украина — Юго-Восточная Европа.
«Вучич посетит с однодневным визитом, 11 июня, Украину, где примет участие в саммите», — говорится в сообщении.
Ранее Вучич пообещал жёстко ответить европейцам, критиковавшим его за визит в Москву, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru