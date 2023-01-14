Вучич: Премьер Косова Курти воображает из себя нового Зеленского

Премьер частично признанной республики Косово Альбин Курти ведет себя, как новый Владимир Зеленский. Так считает президент Сербии Александр Вучич. Об этом сообщает Радио и телевидение Сербии.

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Журналисты спросили мнение сербского лидера о заявлении Курти насчет границ Сербии и Косова, которые стали границами России и НАТО.

«Вучич ответил, что это ещё одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским», — отмечается в публикации.

Вучич напомнил, что границы Сербии закреплены в Уставе ООН и в резолюции 1244.

Ранее международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) отклонила официальный запрос Сербии о введении военного и силового контингента в Косово и Метохию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Владимир ЗеленскийКосовоСербия
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