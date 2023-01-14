Вучич: Премьер Косова Курти воображает из себя нового Зеленского

Журналисты спросили мнение сербского лидера о заявлении Курти насчет границ Сербии и Косова, которые стали границами России и НАТО.

«Вучич ответил, что это ещё одно из отчаянных посланий, где Курти пытается представить себя жертвой, новым Зеленским», — отмечается в публикации.

Вучич напомнил, что границы Сербии закреплены в Уставе ООН и в резолюции 1244.

Ранее международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) отклонила официальный запрос Сербии о введении военного и силового контингента в Косово и Метохию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.