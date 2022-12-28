Песков ответил на обвинения в причастности России к кризису в Косово
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мнение о дестабилизирующей роли России в ситуации вокруг Косово ошибочно. По его словам, у России и Сербии «тесные союзнические отношения».
Песков утверждает, что Москва внимательно следит за обеспечением прав сербов и поддерживает действия Белграда.
В декабре на севере Косово началось новой обострение, когда около 350 косовских полицейских вторглись на север республики, где проживают сербы. 10 декабря на фоне задержания бывшего полицейского-серба Деяна Пантича сербы вышли на акции протеста. Армия Сербии была переведена в режим боевой готовности. Премьер-министр Косово Альбин Курти утверждает, что Россия хочет «разжечь войну» на Балканах.
Вероятность того, что конфликт на севере Косово перерастет в реальные бои, низкая, однако если действительно будет серьезное обострение и Белград попытается использовать военную силу, то это приведет к оттоку сербов из северной части Косово, заявил доцент кафедры теории и истории международных отношений СПбГУ, кандидат исторических наук Евгений Колосков в разговоре с НСН.
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