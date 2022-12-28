Песков ответил на обвинения в причастности России к кризису в Косово

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мнение о дестабилизирующей роли России в ситуации вокруг Косово ошибочно. По его словам, у России и Сербии «тесные союзнические отношения».

Песков утверждает, что Москва внимательно следит за обеспечением прав сербов и поддерживает действия Белграда.