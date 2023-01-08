Вучич: командование НАТО отклонило запрос Сербии о введении полиции и армии в Косово

Международная миссия под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR) отклонило официальный запрос Сербии о введении военного и силового контингента в Косово и Метохию. Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире TV Pink.

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«Они в своем тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, написали, что нет потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН», — цитирует Вучича РИА Новости.

Президент Сербии отмечает предсказуемый характер ответа со стороны командования НАТО, сообщает RT.

Ранее Вучич в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявили, что девять государств отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.



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ФОТО: РИА Новости//Алексей Витвицкий
ТЕГИ:НАТОСербияКосово
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