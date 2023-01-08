Вучич: командование НАТО отклонило запрос Сербии о введении полиции и армии в Косово

«Они в своем тщательно составленном письме правительству Сербии, которое и я получил, написали, что нет потребности для возвращения армии Сербии в Косово и Метохию, при этом сослались на резолюцию 1244 Совбеза ООН», — цитирует Вучича РИА Новости.

Президент Сербии отмечает предсказуемый характер ответа со стороны командования НАТО, сообщает RT.

Ранее Вучич в ходе ежегодной итоговой пресс-конференции заявили, что девять государств отозвали признание самопровозглашенной республики Косово.





